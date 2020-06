Municipales 2020. Dans le Calvados, plus de 1 500 candidats au second tour le dimanche 28 juin

Des communes sans candidats

Ils seront 1 521 candidats à se présenter, le dimanche 28 juin, au second tour des élections municipales dans le Calvados. Le scrutin sera organisé dans 59 communes sur 528. Dans quatre communes, un second tour aurait été nécessaire afin de pourvoir l'ensemble des sièges au Conseil municipal, mais il n'y aura pas de vote, faute de postulants. C'est le cas à Soignolles, Sainte-Marie-Outre-l'Eau, Cardonville et La Boissière. En revanche, à Estrées-la-Campagne, où il n'y avait pas eu de premier tour, onze citoyens sont désormais candidats pour occuper les onze sièges à la mairie.

Sûrs d'être élus

Certains sont sûrs d'être élus, comme à Saint-Germain-du-Pert, Rouvres ou Saint-Paul-du-Vernay, où un seul candidat se présente pour le dernier siège à pourvoir. A contrario, à Saint-Denis-de-Méré ou Villy-Bocage, ils sont seize à convoiter la dernière place au Conseil. Il y aura onze duels et trois triangulaires : à Démouville, Lisieux et Vire.

Proposition originale

Dans la capitale du Bocage, la liste Vire Normandie Écologique et Solidaire, emmenée par Cindy Baudron, déplore un report des élections au 28 juin, qu'elle juge "contraire au principe de précaution d'un point de vue sanitaire" et "anti-démocratique". Elle a proposé une alternative à ses adversaires : "regrouper les trois listes en lice au second tour en une seule et unique liste de cohabitation responsable". Une liste basée sur les stricts résultats du 1er tour en termes de voix et d'ordre sur les listes. Mais si Pascal Martin n'y était pas opposé, le maire sortant, Marc Andreu-Sabater, a refusé.