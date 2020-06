Pause déjeuner. Les meilleurs lieux pour pique-niquer à Rouen

Les quais de la rive gauche

Point central pour tous les Rouennais, les quais sont très prisés.

Les vastes pelouses permettent de déjeuner en profitant de la fraîcheur des bords de Seine.

Il est bien loin le temps où les quais de la rive gauche n'étaient qu'un vaste parking de béton. Depuis leur transformation en promenade verte et arborée, ils sont prisés des Rouennais, encore plus quand le soleil est au rendez-vous.

Longue de 3 km, la promenade propose de grandes pelouses qui permettent de s'installer pour le pique-nique, à l'ombre des arbres, ou bien les pieds au bord de la Seine pour profiter d'un peu de fraîcheur. C'est le cas de Stéphanie Lieusaint, habitante près de l'hôtel de ville de Rouen, qui profite des quais avec ses deux enfants quand viennent les beaux jours : "On trouve toujours de la place sur les pelouses, même quand il y a beaucoup de monde comme lorsque les restaurants étaient fermés." Une fois le pique-nique terminé, ses enfants profitent des jeux avec toboggans et balançoires.

"C'est vraiment plaisant de pouvoir s'installer ou se balader le long de la Seine, surtout qu'il y a un peu plus de fraîcheur ici que dans les parcs en ville", poursuit la mère de famille. En cette période estivale, ceux qui ne voudraient pas apporter leur propre pique-nique pourront profiter des trois food trucks installés tout au long des quais : la Cabane à Mijo, La Bricketerie et Naya. L'occasion de manger chaud et de découvrir de nouvelles saveurs, le tout dans un cadre bien agréable à quelques minutes à pied du centre-ville.