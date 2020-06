Rouen. S'allonger sur la place de la cathédrale

Le lieu est prisé à toute heure de la journée et encore plus quand vient le déjeuner. Si certains font le choix des quelques marches qui entourent la cathédrale, d'autres profitent des nouveaux transats en bois installés lors des travaux de rénovation l'année dernière. L'occasion d'étendre ses jambes en profitant de la vue sur la cathédrale et de la foule qui parcourt les rues commerçantes. Les supérettes et autres sandwicheries installées aux alentours permettent aussi de faire le plein de provisions pour le pique-nique.