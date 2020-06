Auto. Électrique : connaissez-vous le micro-hybride ?

Face à la traque effrénée au CO 2 , Suzuki s'est investi dès 2016 dans le micro-hybride, ou "mild hybrid". Premier stade de l'électrification d'un groupe motopropulseur, cette technologie novatrice et économique, basée sur l'implantation d'un alterno-démarreur (ISG) entre moteur thermique et boîte de vitesses, assiste l'ensemble dans les phases de démarrage et d'accélération, tout en faisant aussi office de Stop and Start.

Après une Suzuki Baleno SHVS "mild hybrid" en 12 volts, suivie des Ignis et Swift, Suzuki passe au stade supérieur en convertissant son SUV urbain Vitara (4,17 m de long), comme son alter-ego compact S-Cross (4,30 m), à la technologie micro-hybride. Mais en introduisant sous les sièges des passagers arrière, sans en amoindrir le volume habitable ni celui du coffre, une batterie lithium-ion de 48 volts, et non plus de 12 volts. Cette technologie plus puissante est également adoptée par des marques "premium". Épaulé par un convertisseur, puisque l'auto reste en 12 volts, cet apport optimise la gestion du 4 cylindres 1.4 BoosterJet, retravaillé pour la circonstance. Car les fonctions périphériques - variateur de phase ralenti moteur, pompe à eau, calage variable de l'admission, etc. - gagnent un pilotage électrique qui réduit les frottements. Et l'injection directe a été optimisée. Naguère de 140 ch, ce bloc 16 soupapes n'en produit plus que 129, mais fort d'un couple de 235 Nm, il fournit entre 2.000 et 3.000 tr/mn. Auxquels se combinent les 10 kW (13 ch) de l'alterno-démarreur, qui ajoute un couple maxi supplémentaire de 50 Nm.

Consommation en baisse

Se substituant aux versions purement thermiques, les nouveaux Vitara Hybrid (à partir de 22.640 €) et S-Cross Hybrid (à partir de 24.340 €) font aussi valoir leur attrait par un enrichissement de la finition d'accès Avantage, que chapeautent des niveaux Privilège et Style quasi inchangés. Alterno-démarreur et batterie lithium-ion sont par ailleurs garantis 5 ans/100.000 km, contre 3 ans/100.000 km pour le reste.

Au volant, l'apport de la force électrique se fait nettement sentir dans la marche de l'auto. Plus spécialement dans les reprises en 5e ou 6e à basse allure, et cela vaut autant pour le Vitara que le S-Cross. Qu'ils soient en traction avant, ou pourvus de la transmission intégrale intelligente Allgrip (+ 2.000 €). Sans être énorme, le gain en consommation s'avère tangible, et là est bien le but de la manœuvre.