Caen. Le square Camille Blaisot : un endroit calme

Avec un espace botanique, une aire de jeux pour les enfants, des tables pour pique-niquer et une ambiance relativement calme, ce parc fait le bonheur des Caennais qui recherchent de la tranquillité. "C'est un endroit plein de charme, avec un côté botanique, historique et des cerisiers magnifiques lorsqu'ils sont en fleurs", précise une habituée. Derrière l'église du Vieux Saint-Sauveur, "nous n'entendons pas les voitures et il n'y a pas trop de monde", indiquent deux amies en train de profiter des lieux pour déjeuner.