Caen. Les piscines

Il faudra encore attendre pour piquer une tête dans les bassins de Caen-la-Mer. Seul le Stade nautique va rouvrir ses portes au public au mois de juin, le 22. Celle d'Hérouville Montmorency "reste fermée pour travaux, mais rouvrira pour l'été", a indiqué Joël Bruneau. Les autres, celles du Chemin-Vert et de la Grâce de Dieu ne seront accessibles qu'en septembre, en raison de l'impossibilité de recruter des saisonniers pendant le confinement.

"Inacceptable" pour l'opposition

Le groupe Caen Ecologiste et Citoyenne, emmené notamment par Xavier Le Coutour, monte au créneau face à cette décision. "La non-réouverture des piscines du Chemin-Vert et de la Grâce de Dieu cet été n'est pas acceptable." Il met notamment en avant le besoin d'une piscine en période estivale. "Alors que l'été s'annonce particulièrement chaud, faire un choix qui prive les habitants des quartiers (et notamment les jeunes) de ce service public de proximité au prétexte que les recrutements seraient difficiles n'est pas à la hauteur des missions que se doit d'assurer notre collectivité", a-t-il déclaré dans un communiqué.