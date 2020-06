Caen. Ma Boîte normande : des étudiants créent une box de produits normands

Le confinement a été source de créativité pour cinq étudiants de Caen qui ont décidé de lancer Ma Boîte normande, un concept de box avec le meilleur des produits de la région. "On avait envie de créer quelque chose ensemble. Et au vu des circonstances, on a eu l'idée de mettre en avant la région et les producteurs locaux qui en ont besoin", détaille Lucille Couëffin, cofondatrice de Ma Boîte normande.

Tous les mois, les abonnés reçoivent leur box à la maison et découvrent un panel de quatre ou cinq articles. Ils peuvent notamment retrouver des produits alimentaires (boissons, produits sucrés, produits salés), mais aussi des accessoires ou des soins. La première box sera envoyée avant la fin du mois, mais son contenu restera une surprise pour les destinataires.

Un système d'abonnement

sans engagement

La bande d'amis créatrice de Ma Boîte normande propose un abonnement mensuel sans engagement à 30 € pour une découverte sur le long terme. "Les gens n'ont pas toujours le temps de se rendre chez tous les commerçants locaux. L'avantage avec la box, c'est qu'elle arrive directement chez eux", estime Benjamin Duprey, cofondateur. Les étudiants s'occupent de tout :"On démarche les commerçants et on se débrouille pour stocker les produits chez nous." Toutes les commandes se font sur Internet. "Pour le moment, notre site n'est pas en ligne, mais il le sera dès le mois de juillet." En attendant, les clients peuvent précommander leurs box via la plateforme de financement participatif Ulule. Et c'est un début réussi : 200 box ont déjà été vendues en précommande jusqu'au mois de novembre. "Nous avions un objectif de 50 box pour notre lancement. Il a été atteint en trois heures."

Des livraisons dans toute la France

Les produits sont normands, mais les livraisons, elles, se font partout en France. La box devient alors une manière de (re)découvrir les spécialités de la région : "Nous avons déjà des commandes en Hauts-de-France et dans le Sud, notamment la Côte d'Azur." Et visiblement, le concept plaît beaucoup aux expatriés normands. "Certains sont nostalgiques et souhaitent retrouver les produits de leur région d'origine." Bien sûr, les habitants locaux se procurent aussi la box : "En Normandie, il y a plein de bonnes choses, mais on ne peut pas toutes les connaître, même si on vit ici depuis longtemps", conclut Benjamin Duprey. Les créateurs se projettent et espèrent même un jour développer leur Boîte normande à international.