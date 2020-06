Municipales 2020. À Ifs, Arnaud Fontaine abandonne et laisse place à un duel d'opposition

Pour la première fois depuis 1989, il n'y aura pas de triangulaire mais un duel au second tour des élections municipales à Ifs, commune de plus de 11 500 habitants au sud de Caen. Arnaud Fontaine, à la tête d'une liste apolitique "Ensemble pour Ifs", a annoncé se retirer de la course. Le candidat avait obtenu 18,23 % des voix au premier tour, le 15 mars dernier.

Pourquoi une telle décision ?

"C'était la meilleure chose à faire sur un clivage droite-gauche. 20 % de nos électeurs ne se sont pas déplacés au premier tour", a-t-il déclaré, préférant jeter l'éponge. Six de ses colistiers vont rejoindre la liste de gauche portée par Jean-Paul Gauchard (32,96 % au premier tour), qui sera donc opposé au maire sortant Michel Patard-Legendre (48,8 %).

Six autres communes près de Caen au second tour

Comme à Ifs, les habitants de six autres communes autour de Caen devront retourner aux urnes le 28 juin prochain.

À May-sur-Orne, le second tour sera disputé entre Laurent Pagny, qui avait recueilli 36,91 % des voix au premier tour, Jean-Luc Mottais (33,46 %) et Christelle Georget-Vauclair (29,61 %). Une triangulaire aura aussi lieu à Démouville. La maire sortante Martine Françoise-Auffret avait obtenu 32,63 % au premier tour, devancée par Ludovic Robert (42,38 % au premier tour). La liste "Demain à Démouville" portée par Stéphane Tebaldini (24,97 %) était arrivée en troisième position. À Fontenay-le-Pesnel, Christian Guesdon (48,84 %) sera opposé à Richard Villechenon (43,87 %). Georges Lemarchand (7,28 %) peut s'associer à une autre liste pour le second tour. Enfin à Escoville, aucun des 30 candidats pour 15 postes de conseillers municipaux n'avait réuni assez de voix pour être élu, tout comme à Fresney-le-Puceux ou Toufréville (33 candidats pour 11 sièges).