Handball (N1). Le retour de Yannis Mancelle chez les Vikings de Caen

Il avait fait forte impression lors de son passage à Caen en 2017-2018. Très adroit et régulier face au gardien, Yannis Mancelle signe son retour dans le club calvadosien à compter de la saison prochaine, malgré sa montée en Lidl Starligue avec Limoges. Parti pendant deux ans, l'ailier de 29 ans a opté pour le projet caennais et sa volonté de remonter en Proligue. Il est la sixième recrue du club avec Romain Guillard, Evaris Nso Muyembo, Mamadou Soumaré, Laurent Lagier-Pitre et Alexian Trottet.