Ça bouge en ville. Ces nouveaux magasins résistent à la crise

Le retour du Carrefour market à Duclair

Avec la fin du confinement, c'est la renaissance du Carrefour market à Duclair.

Il avait subi un incendie en 2018, mais le revoici plus beau que jamais.

Surélevé pour cause de risque d'inondation, c'est dans les moindres détails que Jean-Sébastien Havard, directeur du magasin, a réussi, avec son équipe très motivée, à redresser ce supermarché et à offrir ainsi à sa future clientèle un écrin qui va retrouver un commerce de proximité de qualité.

Dans ce nouveau magasin, les produits sont variés, depuis le bio jusqu'à la zone promotionnelle, mais aussi des cuvées de vin haut de gamme : chacun y trouvera son compte. Les produits sont, autant que faire se peut, de la région comme les fruits, de Jumièges, mais aussi dans les rayons boulangerie et boucherie. "Je suis propriétaire à 50 % et 50 % pour Carrefour, explique Jean-Sébastien Havard. Je suis indépendant et l'important pour moi a été de garder la totalité du personnel, soit 60 employés. Nous avons fait travailler de nombreuses entreprises locales et ce magasin a été reconstruit à l'identique en surface, avec quelques modifications. Nous avons visité de nombreux magasins, les plus beaux, pour en tirer la quintessence et faire le meilleur possible." Ainsi, les clients prendront plaisir à découvrir le stand de fromage à la coupe, la cave à bières et la cave de grands crus.

Le retour d'un magasin de proximité après deux ans d'absence et un incendie terrible qui a changé le quotidien de nombreux habitants.