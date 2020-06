Basket (N1). Luidgy Laporal, un colosse guadeloupéen rejoint le Caen BC

L'objectif du Caen BC semble de plus en plus clair pour la prochaine saison : se mêler réellement à la lutte pour la montée, avec des équipes comme Angers, Tours ou Chartres qui avaient distancé l'escouade normande la saison passée. Et le visage des Cébécistes devrait être nettement différent à la reprise, espérée courant septembre. Aux arrivées récentes de Jérémy Ricard-Rodrigo, Moïse Diamé et Giorgi Korsantia, a succédé celle d'un pivot pouvant également évoluer en tant qu'ailier fort : le Guadeloupéen Luidgy Laporal (notre photo). Du haut de ses 2,06 m, celui qui évoluait jusqu'alors au Get Vosges (N1), devrait apporter sa science du rebond et consolider une raquette caennaise qui a de plus en plus fière allure.