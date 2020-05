Normandie. Les coupons d'accès obligatoires pour accéder à tous les trains

Pour voyager sur les lignes normandes, les voyageurs devront penser, à partir du vendredi 29 mai, à se munir d'un coupon d'accès. La SNCF a décidé de généraliser cette disposition qui était déjà en place sur les lignes Rouen-Dieppe et Caen-Granville, ainsi que les grandes lignes à destination de Paris.

Limiter le nombre de voyageurs

Tous les trains normands seront concernés afin de limiter leur capacité pour respecter les mesures de distanciation entre les voyageurs. Avant même d'acheter un billet, un voyageur normand doit télécharger sur son téléphone le coupon d'accès ou l'imprimer sur l'application "Assistant SNCF", en agences de voyages ou sur le site des trains Nomad. Ces coupons sont disponibles cinq jours avant chaque voyage.

Pour la SNCF, il s'agit de faire face à un renforcement du plan de transports et à des voyages plus nombreux alors que des déplacements dans la limite de 100 km autour de son domicile sont possibles. Pour rappel, le port du masque est obligatoire dans les gares normandes et dans tous les trains.

Carte des trains soumis à réservation obligatoire. - SNCF