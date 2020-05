Seine-Maritime. Balade à Lyons-la-Forêt, l'un des plus beaux villages de France

Le village de Lyons-la-Forêt s'est développé au Moyen-Âge, sous l'impulsion du roi d'Angleterre et duc de Normandie Henri Ier Beauclerc. De l'ancien château des ducs construit au XIIe siècle, il ne reste aujourd'hui que la motte féodale et quelques murs du rempart. Mais si le château fut détruit par les Anglais à la fin de la guerre de Cent ans, ses ruines, qui surplombent toujours le village, offrent un charme unique et contribuent à cette atmosphère si particulière qui a séduit peintres et musiciens. À voir notamment : la maison où Ravel composa Le Tombeau de Couperin et le pont sur la Lieure peint par Monet pour son filleul, le fils de son ami peintre Camille Pisarro.

Dans ce village construit en arc de cercle autour de la motte féodale, l'ancien prieuré bénédictin, le couvent des cordeliers ou le couvent des bénédictines de St Charles, devenu école communale, témoignent de la forte implantation religieuse passée. Mais le plus bel édifice reste les halles du marché, où s'installent toujours les commerces de bouche et les étals des producteurs locaux les jeudis, samedis et dimanches. Construites grâce aux chênes de la forêt avoisinante, les halles restaurées au XVIIIe siècle et aujourd'hui classées monuments historiques conservent tout leur cachet et sont connues pour avoir servi de cadre à quelques scènes du film Madame Bovary de Claude Chabrol en 1990.

Hêtre ou ne pas être

Le village se situe au cœur d'une hêtraie millénaire, qui se distingue tant par sa superficie exceptionnelle de 10 000 hectares que par l'abondance de son gibier, qui fut pendant des siècles l'attrait principal des lieux. Nombreux sont les rois de France et les ducs de Normandie venus y pratiquer la chasse, parmi lesquels Richard Cœur de Lion puis Philippe le Bel. Une centaine de battues sont encore organisées chaque année, pour chasser cerfs et sangliers dans le plus grand respect de la tradition. La forêt domaniale offre près de 300 km de chemins forestiers aux amateurs de randonnées, le site Visorando propose d'ailleurs de belles idées de balades pour tous les niveaux aux alentours du village. Des chemins de grande randonnée sillonnent la forêt et 13 itinéraires de randonnées sont téléchargeables sur le site de l'office de tourisme. La forêt regorge d'arbres remarquables comme le chêne carcahoux, du nom de la hutte traditionnelle des bûcherons et dont le tronc creux permet de pénétrer littéralement au cœur de l'arbre.

Les amateurs de nature pourront visiter l'arboretum, jardin forestier des Bordins, et profiter de la lecture de l'ouvrage sur les arbres singuliers de la forêt de Lyons, réalisé grâce à la complicité du photographe Éric Catherine et du garde de l'Office national des forêts, Emmanuel Boivin.

Enfin, pourquoi ne pas louer des vélos électriques VTT ou VTC équipés de GPS chez Loc "E" vélo au départ de Lyons (réservation recommandée au 02 77 13 14 63) ? Un bon moyen pour s'immerger dans la forêt ou se rendre à l'abbaye de Mortemer, située à seulement 7 km et encore hantée par ses nombreuses légendes !