L'entreprise Vuitton souffle ses dix bougies dans la Manche

L'aventure a commencé le lundi 5 février 2001 : 14 maroquinières commençaient à travailler à l'atelier relais d'Avranches. Aujourd'hui, 550 personnes travaillent sur le site de production de Juilley, entre Avranches et Ducey.





Ces ateliers sont spécialisés dans la fabrication du modèle Speedy, le sac iconique de la maison, créé dans les années 30. Il faut compter entre 100 et 200 opérations différentes suivant le modèle. Chaque nouvelle recrue suit dès son arrivée un programme de formation intense qu'elle poursuit au contact de maroquiniers expérimentés. Pas moins de six mois sont nécessaires pour acquérir le savoir-faire Maison et être autonome.Le marché du luxe est en plein développement et l'entreprise prévoit d'autres embauches pour l'année 2011.Bon anniversaire !