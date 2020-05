Métropole de Rouen. Dans un courrier, 40 maires demandent de reporter la reprise de l'école

La réouverture des écoles primaires, prévue le lundi 11 mai pour les enseignants et le lendemain pour les élèves, continue d'inquiéter les maires. Ils ont reçu, le dimanche 3 mai, un protocole sanitaire précis mais contraignant sur les règles sanitaires à appliquer dans les établissements scolaires.

Réouverture trop précipitée

Ce mardi 5 mai, 40 maires de la Métropole Rouen Normandie, dont le président et maire de Rouen Yvon Robert, signent et adressent un courrier commun au préfet de la Seine-Maritime et au directeur des services départementaux de l'Éducation nationale.

Ils demandent de repousser la réouverture des écoles à une date ultérieure au 11 mai, de garantir l'équipement du matériel de protection aux enseignants ou encore de prévoir un soutien financier de l'État aux communes.

Ainsi, dans un communiqué, la Ville de Sotteville-lès-Rouen (dont le maire, Luce Pane, est signataire du courrier commun) annonce que la reprise des classes ne pourra se faire qu'à compter du lundi 18 mai et pour la grande section, le CP et le CM2. "L'accueil des autres niveaux se fera dans les semaines suivantes, en fonction de l'évaluation conjointe menée par la Ville et l'Éducation nationale", indique la municipalité.