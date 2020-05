Le Havre. Vie paroissiale et confinement

Solidarité et vie spirituelle

En période de confinement les gestes de solidarités sont des respirations vitales pour les personnes. La paroisse du Havre met l'accent sur les réseaux d'écoute et d'aide aux plus démunis. Les temps d'inhumations vécus dans la stricte intimité familiale sont des moments éprouvants parfois il faut choisir qui y participera ! Cela peut apparaître comme une double peine !

Le sanctuaire marial

un lieu de respiration

En ce lieu où se dresse une reproduction de la grotte de Lourdes, le diocèse souhaite un espace où, "à l'école de Marie, on puisse approfondir notre foi au Christ". Monseigneur Brunin a formulé le souhait "que ce soit un lieu où toute personne qui traverse l'épreuve de la maladie, du deuil, qui est en quête de sens […], puisse trouver ici accueil, écoute, compréhension, soutien, pour repartir". Et il a confié concrètement cette tâche à la communauté chrétienne de la paroisse Saint Charles du Port, précisant qu'elle avait à mettre en place des initiatives de formation des paroissiens à l'accompagnement et à l'accueil.

Le spirituel et l'action

sont complémentaires

Mais cette responsabilité n'est pas celle de la paroisse uniquement. "Il y aura des partenariats à établir avec des services, des associations, qui peuvent apporter leur contribution". Le travail social exercé par de nombreuses associations sera précieux pour participer à ces efforts d'écoute et d'accompagnement, afin de "restaurer l'humain et sa dignité".