Football. Pape Gueye quitte le HAC pour le club britannique Watford

Le club anglais de Watford a annoncé ce mercredi 29 avril l'engagement du milieu de terrain français Pape Gueye, en fin de contrat au Havre, en dépit des incertitudes financières liées aux conséquences du coronavirus sur la Premier League.

Le joueur de 21 ans, qui avait été convoqué en équipe de France U18 et U19, s'est engagé avec les "Hornets" pour cinq ans, à partir du 1er juillet. Né en région parisienne et formé au HAC (L2), il s'est imposé comme titulaire en milieu de terrain depuis le printemps 2018 et a même été désigné capitaine à cinq reprises. Il portait d'ailleurs le brassard lors du dernier match du Havre avant la suspension, le 6 mars contre Auxerre.

(avec AFP)