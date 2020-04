Confinement. L'écho des réseaux #23 : les contenus qui font du bien

Au programme de ce nouveau jour de confinement : des petites attentions des voisins, jusqu'à une visioconférence avec Meryl Streep. L'écho des réseaux de ce mercredi 29 avril ne risque pas de vous décevoir !

Un groupe créatif en confinement

Les Dicky Bows, un groupe d'élèves musiciens de l'école Musique en Plaine, située à Bourguébus (Calvados), se sont retrouvés en visioconférence et proposent une (ré)interprétation en chœur, chacun chez soi, et surtout magnifique d'Underdog d'Alicia Keys.

Faites passer le message

Jamais facile de télétravailler avec les enfants dans les parages. Mais les bambins ne perdent pas le nord et trouvent toujours des combines pour concentrer l'attention sur eux…

Ce matin j'ai demandé à ma fille de me laisser du temps, pas longtemps, juste un peu, pour travailler.



5 minutes plus tard, quelqu'un glissait une lettre sous la porte du bureau. pic.twitter.com/2qzS2UYDnS — Elise Costa (@moteldetective) April 28, 2020

Des voisins attentionnés

La belle attention du jour est partagée par cet internaute. On peut avoir les mêmes voisins s'il vous plaît ? Avec supplément fraisier, si possible !

Cadeau d'une voisine et amie pour mes 31 ans ! ☺️ pic.twitter.com/Vu63hRSbo0 — Eric T (@ericparis1213) April 27, 2020

Ennui magique !

Notre quotidien, entièrement chamboulé par le confinement, peut créer des situations cocasses, allant du simple ennui à des tentatives avortées de Paris-Brest. Pour relativiser, le compte Instagram Ennui magique compile les phrases les plus absurdes et les plus drôles entendues entre les quatre murs des confinés.

On revoit quand la mer ?

En manque de sorties en mer ? De grand air ? Il faudra attendre encore un peu. En attendant, chacun trouve ses petites combines pour retrouver un semblant de sensations !

Un apéro-visio avec Meryl Streep

Meryl Streep et Christine Baranski, sa partenaire dans Mamma Mia, accompagnées de Audra McDonald, superstar de Broadway, se sont retrouvées dans une visioconférence organisée par Zoom pour rendre hommage à Stephen Sondheim, compositeur de comédies musicales, et pour récolter des fonds. Un moment qui, semble-t-il, a enchanté les internautes !