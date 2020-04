Le Havre. Le diocèse annule le pèlerinage à Lourdes fin août

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le diocèse du Havre informe que les responsables du pèlerinage à Lourdes ont décidé de ne pas organiser cette année de pèlerinage. Il était prévu du mardi 25 au dimanche 30 août. Le diocèse ne veut pas faire prendre de risques aux personnes qui composent le pèlerinage, avant tout des personnes fragiles ou âgées. De plus, les hospitaliers qui encadrent le pèlerinage font partie pour la majorité de ceux qui redoublent d'efforts en cette période. Leur demander encore plus ne serait pas raisonnable, précise le diocèse. Il y a également un aspect financier. Pour être à l'équilibre, ce pèlerinage doit assurer un certain nombre de participants, ce qui n'est pas garanti.

Des temps de prière et des célébrations pour vivre localement ce temps fort pour les fidèles de la Pointe de Caux seront proposés aux dates prévues pour le pèlerinage, notamment au Centre marial du Havre (la reconstitution de la grotte de Lourdes). Une célébration plus solennelle sera aussi organisée le mardi 8 septembre, jour de la fête de la nativité de Marie.