Football (L1-L2). "Les 40 clubs pros de France sont en danger", selon Fabrice Clément

À l'instar des autres présidents de clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2, comme de ceux du championnat National, Fabrice Clément, le président du Stade Malherbe de Caen (Ligue 2), a accusé le coup à l'annonce d'Édouard Philippe ce mardi 28 avril, de la clôture des championnats de football pour cette saison.

Dès ce mardi soir 28 avril, une visioconférence entre les clubs professionnels et la Ligue de Football professionnel va poser les jalons de l'urgence sportive et économique et acter les premières décisions, notamment sur les montées et descentes et, sur cette question, le président caennais a son avis.

L'inquiétude est très grande dans toutes les structures en France et en Normandie. Que ce soit au SM Caen ou au Havre AC, les deux clubs professionnels de la région, il va falloir trouver des solutions pour se sortir du "trou noir" dans lequel est plongé le football français, comme l'affirme Fabrice Clément.