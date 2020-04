Normandie. "Les enfants doivent retourner à l'école", estime une pédiatre

Le Premier ministre a présenté la stratégie du gouvernement en matière de déconfinement, ce mardi 28 avril. Édouard Philippe a notamment apporté des précisions sur le retour des enfants dans les établissements scolaires : pas plus de quinze par classe, port du masque obligatoire pour les collégiens (non recommandé pour les plus petits), réouverture des crèches avec accueil des enfants par groupe de dix maximum…

L'école, un pilier dans la vie des petits

Des mesures de bon sens, pour le Dr Flaviane Kampf, pédiatre à Pont-l'Évêque, membre de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. "Les enfants ont deux piliers dans leur petite vie, la famille et l'école", rappelle-t-elle. "En dehors de cela, nous avons des données de plus en plus rassurantes. À l'inverse d'autres virus respiratoires, plus les enfants sont petits, moins ils sont porteurs du Covid-19, donc moins ils sont transmetteurs. Les enfants doivent retourner à l'école."

