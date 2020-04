Anniversaire: les souvenirs du doyen des suiveurs du Tour

Dans sa maison du Val d'Oise, l'ancien collaborateur de L'Equipe, du Monde, du Midi Libre et du Télégramme se souvient. Des champions qu'il a accompagnés à partir de 1949, le premier de ses 55 Tours de France. Des exploits, des coulisses, des dirigeants du Tour.

A sa manière, toute de prévenance et de savoir-vivre, il s'inquiète aussi pour la prochaine édition reportée par son directeur Christian Prudhomme à la fin de l'été: "Christian Prudhomme me paraît très optimiste, je voudrais tant qu'il ait raison !"

. Les origines

"Je suis né et j'ai grandi dans une famille de cyclistes. Je me souviens d'être allé voir le Tour à Saint-Ouen-l'Aumône en 1935. Comme j'habitais Franconville, j'ai pris mon vélo et je suis allé voir le passage. A 10 ans, c'était mon premier contact réel avec le Tour, je le lisais déjà dans L'Auto (journal organisateur). Mon père avait vu passer les coureurs du premier Tour en 1903 à Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre). Il avait 12 ans et jamais de sa vie, il n'a oublié l'effervescence qui régnait, l'ambiance survoltée, l'étonnement, les coureurs qui passent toute la nuit."

. Le Tour 1947

"Je l'ai vécu à distance. Je faisais partie de l'équipe qui restait au journal (L'Equipe) pour relire la copie. Mais cette ambiance! Pour nous qui nous souvenions des Tours anciens comme Marcel Proust se rappelait ses madeleines, ce fut un intense moment de bonheur. C'était le Tour de la paix retrouvée, de la renaissance. Les gens retrouvaient la joie de vivre. Et c'était un très beau Tour, l'un des plus beaux de l'histoire. A l'arrivée au Parc des Princes, tout le monde était debout."

. Les directeurs du Tour

"Jacques Goddet (directeur du Tour de 1947 à 1986), un monument de la presse et du cyclisme, était l'homme à deux visages, celui de l'organisateur et celui du journaliste et, à ce titre, un homme extrêmement rigoureux. Jean-Marie Leblanc, qui lui a succédé (de 1989 à 2006), a sauvé le Tour en 1998. Calme, raisonné, avec du bon sens, il était l'homme de la situation, le seul qui pouvait parler le langage des coureurs et des organisateurs. A sa place, Desgrange (fondateur du Tour) aurait tout cassé..."

. Les grands exploits

"Deux m'ont vraiment marqué. Je suis persuadé qu'on n'a jamais fait mieux que Koblet (135 km d'échappée dans l'étape Brive-Agen du Tour 1951). Il était, avec Anquetil, l'un des plus beaux stylistes de l'histoire. Mais, à l'inverse de Coppi et de Merckx, il n'a pas duré. Et Bobet dans l'Izoard en 1953."

Au fil de ses ouvrages (dont "Jacques Augendre, la mémoire du Tour de France", éditions Cristel) et de ses interviews, Jacques Augendre s'est avéré être un expert en formule sur les grands personnages du cyclisme. Florilège:

Vietto? "un Pagnol dans le peloton". Robic? "un personnage hors série, il dépassait toujours la mesure, il donnait toujours dans l'outrance." Koblet? "Jean Marais sur un vélo". Coppi? "l'inventeur du cyclisme moderne". Bobet? "à force d'ambition, de sérieux, de méthode, de courage et d'abnégation, un épanouissement exemplaire". Anquetil? "un homme hors normes, un coureur hors série. Il pédalait +utile+, pour gagner des courses et gagner de l'argent". Merckx? "le plus grand. Ses exploits dépassent l'entendement."

Poulidor? "certainement le coureur sur lequel on a écrit le plus de contre-vérités. C'était un homme serein et plein d'humour. Au retour du championnat du monde 1974 qu'il avait terminé deuxième à l'âge de 38 ans derrière Merckx, je l'entends répondre aux journalistes: +Oui, je suis très content. Au poker, dans l'avion du retour, j'ai réussi à piquer 5000 balles à Anquetil et à Merckx, c'est la plus belle victoire de ma carrière!+"