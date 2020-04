Podcast. Covid-19 : le virus a eu raison de la légèreté

C'est bon une chanson douce, ensemble, en plein air ou dans une salle. C'était bon ! Depuis six semaines, nous sommes privés de concert, de théâtre et de cirque, de cinéma et d'apéros. Les multiples live sur Internet et les concerts aux balcons à 20h ne remplaceront jamais le bonheur de goûter, côte à côte, les joies du spectacle vivant, en chair et en os.