Le Havre. Son compagnon cache un couteau dans son dos, elle prend la fuite

Une femme d'une soixantaine d'années s'est présentée à l'Hôtel de police du Havre le jeudi 23 avril vers 23 heures, pour dénoncer les violences conjugales de son compagnon, avec qui elle est confinée dans un bateau sur le port. Elle a expliqué aux policiers que ce dernier était devenu violent depuis environ un an, depuis qu'il s'était mis à boire. Ce jeudi soir, il aurait donné des coups de poing et de pied à sa compagne, avant de cacher un couteau derrière son dos. C'est alors que la victime aurait pris peur et décidé de fuir. La femme, dépressive, a demandé à être placée à l'hôpital psychiatrique Pierre-Janet. Son compagnon, également âgé d'une soixantaine d'années, n'a pas été trouvé dans son bateau. Il est toujours recherché par les forces de l'ordre.