Orne. Coronavirus : un 1er mai 2020 sans muguet… ou presque

Avec le confinement, la préfète de l'Orne vient de préciser les conditions de vente du muguet à l'occasion du 1er mai.

La vente de muguet sur la voie publique n'est pas autorisée en 2020. Les fleuristes ne pourront pas ouvrir leur commerce, mais ils ont la possibilité de proposer du muguet par livraison ou par retrait de commande. La vente de muguet pourra s'effectuer dans les commerces de produits essentiels autorisés à accueillir du public (les commerces alimentaires). La vente de marchandises dans des lieux publics sans autorisation constitue une contravention réprimée par le Code pénal (amende de 300 € voire plus et confiscation de la marchandise). De plus, le contrevenant s'expose à une amende de 135 € s'il est dans la rue sans autorisation…