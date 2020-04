Covid-19. Trois hospitalisations de plus en 24 h dans l'Orne 

Jeudi 23 avril au soir, 614 personnes étaient hospitalisées en Normandie, un chiffre en diminution de 7,4 % en 72 h. 65 personnes l'étaient dans l'Orne, soit trois de plus que la veille, petit accroc dans une courbe qui baissait depuis dimanche. Le nombre des patients en réanimation, 13, reste stable. Le nombre de décès liés au Covid-19 et constatés dans les hôpitaux de l'Orne est de 27, stable ces dernières 48 h. Quant aux patients rentrés à leur domicile, ils sont 142, soit 23 de plus en une semaine.