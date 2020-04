Télévision. La date de diffusion de la finale de Koh-Lanta se précise

En raison du confinement et de la crise du coronavirus qui touche actuellement la France, de nombreux programmes télévisés sont perturbés. L'émission The Voice a été déprogrammée, N'Oubliez Pas Les Paroles re-diffuse d'anciens numéros et de son côté, Koh-Lanta a réduit la durée de ses épisodes.

Concernant la finale, initialement prévue début-mai, elle pourrait être diffusée avec quelques semaines de retard, à la fin du mois de mai. De quoi rassurer les fans, toujours au rendez-vous du programme.