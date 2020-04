Alençon. Un couple de nonagénaires roule 8 km à contresens sur l'autoroute

Mardi 21 avril, au soir, on a sans doute évité le pire alors qu'une voiture a circulé huit kilomètres à contresens sur l'autoroute A 28, entre les péages Alençon-sud et Alençon-nord. Au volant, un automobiliste âgé de… 96 ans, qui revenait de faire les courses avec son épouse, mais qui s'est perdu en chemin. Les gendarmes du peloton motorisé de Maresché (Sarthe) ont réussi à stopper la voiture et ont raccompagné à leur domicile ses occupants, qui étaient totalement désorientés…