La Chapelle-d'Andaine. Demande de prime Covid chez SNV : la direction fait des propositions

Peut-être une ouverture avec leur direction, pour les salariés de l'entreprise SNV à La Chapelle d'Andaine.

Alors qu'en visite dans l'ouest de la France ce mercredi 22 avril, le président Emmanuel Macron a déclaré "rendre hommage à celles et ceux qui permettent de nourrir le pays", c'est peut-être un début d'ouverture entre direction et syndicat chez SNV. L'entreprise transforme de la volaille et fait des brochettes. Les syndicats FO et CGT tentent d'obtenir une prime pour le personnel qui est soumis à une hausse significative de production depuis le début du confinement, avec des semaines jusqu'à 45 heures de travail. Des demandes ont été formulées depuis plusieurs semaines, soutenues par un rassemblement du personnel en fin de poste. Denis Lambert, le président de la holding LDC (marques Le Gaulois, Loué, Maître Coq, près de 90 sites et 22.000 collaborateurs en Europe, dont SNV) vient de faire des propositions, "au prorata du temps de présence", mais elles sont "en l'état jugées insuffisantes", explique Didier Dorsy, délégué FO à la Chapelle-d'Andaine.