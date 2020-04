Coronavirus: le foot européen commence à ébaucher l'après-confinement

Pour l'heure, l'UEFA reste très prudente et selon des sources proches des instances, aucune décision majeure ne devrait émerger de cette série de rendez-vous européens.

La semaine débute mardi par une séance d'information à l'intention des 55 fédérations membres de l'UEFA, afin d'examiner "les développements qui concernent les compétitions nationales et les compétitions européennes".

Une autre réunion est prévue mercredi avec l'Association européenne des clubs (ECA) et l'association des Ligues européennes.

Puis le gouvernement de l'instance se réunira par visioconférence jeudi (de 10h00 à midi/8h00 à 10h00 GMT) pour "faire le point de la situation et discuter des derniers développements concernant l'impact de la pandémie de coronavirus sur le football européen", a indiqué la confédération européenne.

"L'UEFA travaille sur toute une série de scénarios possibles", a expliqué une source proche de l'instance. "Mais rien ne sera décidé à l'issue de la réunion de jeudi car c'est encore impossible étant donné toutes les incertitudes sur le déconfinement."

Ceferin: "Des options pour recommencer"

Le président de l'UEFA, le Slovène Aleksander Ceferin, se montre pourtant volontariste: "Je pense qu'il existe des options nous permettant de recommencer coupes et championnats et les mener à terme", a-t-il affirmé dans un entretien au quotidien italien Corriere della Sera.

"On devra peut-être reprendre sans spectateur, mais le plus important est, je pense, de faire jouer les matches", considère le patron de l'UEFA. "C'est trop tôt pour dire qu'on ne peut terminer la saison. L'impact serrait terrible pour les clubs et championnats. Il vaut mieux jouer à huis clos que pas du tout."

Comme la plupart des grandes disciplines sportives sur la planète, le football a vu son calendrier profondément chamboulé par la pandémie de Covid-19.

Le 17 mars, décision inédite en 60 ans d'existence de l'épreuve, l'UEFA a décidé de reporter l'Euro de football à l'été 2021. L'instance basée à Nyon (Suisse) a aussi suspendu toutes ses compétitions de clubs "jusqu'à nouvel ordre". La lucrative Ligue des champions messieurs et la Ligue Europa ont été interrompues au stade des huitièmes de finale, la C1 féminine au stade des quarts.

Début avril, l'UEFA avait ébauché devant ses fédérations membres plusieurs scénarios pour reprendre le fil des compétitions nationales et européennes cet été, avec notamment une projection visant à redémarrer les matches début juin, et une autre fin juin ou début juillet.

Depuis lors, à mesure que la situation sanitaire s'aggravait en Europe, aucun plan de retour à la compétition n'a pu être finalisé.

La Bundesliga de retour début mai ?

Concernant les compétitions européennes de clubs, Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnais et vice-président de l'ECA, a pourtant avancé que "les décisions prises par l'UEFA sont de jouer du 3 au 29 août". Tout en se demandant si l'OL aura alors "la possibilité de voyager en avion début août pour aller à Turin" pour affronter la Juventus en huitièmes de finale retour (aller: 1-0).

Concernant les championnats nationaux, la Ligue de football allemande (DFL), qui doit se réunir jeudi, espère recevoir du gouvernement le feu vert pour un retour à la compétition, à huis clos, dès le mois de mai. En Allemagne, tous les grands rassemblements sont en principe bannis jusqu'au 31 août.

"Cette semaine, des décisions importantes seront prises sur la manière dont nous allons procéder", a déclaré Fritz Keller, président de la Fédération allemande de foot (DFB) au bi-hebdomadaire sportif Kicker.

Et deux dirigeants de régions, la Bavière et la Rhénanie du Nord-Westphalie, ont suggéré dans le journal Bild que la Bundesliga pourrait reprendre à partir du 9 mai "au plus tôt" et à huis clos.

A l'inverse, la Belgique envisage elle de mettre un terme à sa saison, un projet qui lui a valu de lourdes menaces de la part de l'UEFA.

Une réunion de l'ensemble des 24 clubs professionnels belges est prévue vendredi. Après des négociations avec l'UEFA, le président de la Fédération belge a indiqué qu'une "solution constructive" était en passe d'être trouvée avec l'instance européenne.