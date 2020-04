Tendance Confidences. Julie Zenatti, entre vie familiale et musicale en plein confinement

Un itinéraire de vie musicale

C'est son père, pianiste amateur, qui l'initie à la musique. Alors qu'elle n'a que douze ans, Julie Zenatti signe son premier contrat d'artiste. À 17 ans, elle rencontre, lors des Francofolies de La Rochelle, Luc Plamondon, recherchant une chanteuse pour le rôle de Fleur de Lys dans la célèbre comédie musicale Notre-Dame de Paris (1998-2000). À la fin de l'année 2000, Julie Zenatti est prête pour dévoiler son premier album, Fragile, qui devient un succès immédiat (300 000 exemplaires vendus).

Engagement dans le monde humanitaire

Julie Zenatti contribue aux disques et aux tournées de la troupe des Enfoirés depuis 2003 et participe régulièrement à d'autres œuvres caritatives : Les Enfants de la Terre (2003), Le Cœur des Femmes (2004), La Rose Marie-Claire (2007), ou collégiales (500 Choristes Avec… ). Julie écrit pour elle, mais aussi pour les autres, Chimène Badi, Gregory Lemarchal, Patrick Fiori… En 2017, Julie initie, conçoit et met en place artistiquement le projet multi-artistes “Méditerranéennes - Ici ou là-bas”. Des titres issus de la culture méditerranéenne qu'elle réécrit et revisite avec des interprètes aux multiples origines. Dans cet album écrit en sept langues, on découvre des chanteurs sous la lumière sous une autre intimité, celle des racines de la famille. Lors de l'épidémie du Covid-19, Julie Zenatti soutient le personnel soignant avec la cagnotte : #ProtegeTonSoignant.

"Refaire Danser Les Fleurs"

La pétillante Julie Zenatti a décidé d'offrir un petit aperçu de son prochain album en dévoilant la mélodie de Refaire danser les fleurs. Une ballade romantique, tout en douceur… Tournée en septembre 2020.