Paroles d'experts. "La consommation des Français a évolué, c'est une opportunité pour nos agriculteurs"

Trois questions à Stéphane Travert, ancien ministre de l'Agriculture.

Après les médecins, les agriculteurs sont eux aussi en première ligne ?

"Oui, complètement. Et moi, je veux saluer le travail de tous les agriculteurs qui ont permis qu'aujourd'hui, les Français qui sont confinés ne connaissent pas de pénurie alimentaire. Grâce à l'agriculture, les Français peuvent trouver des produits alimentaires produits sur notre territoire par nos agriculteurs et ils peuvent diversifier leurs pratiques alimentaires."

Malgré tout, la filière est en danger ?

"Il y a plusieurs problèmes : la demande, la production et les prix. Il faut faire attention à ce que les prix ne tombent pas. Nous avons besoin d'une rémunération pour les agriculteurs. Notre chance, c'est d'avoir une consommation qui est restée très importante. Par exemple, il y avait 22 millions de repas tous les jours, pris hors du domicile. Aujourd'hui, ces repas, ils sont pris à la maison, donc c'est de la consommation supplémentaire. Les Français ont transformé leurs habitudes, c'est une opportunité pour nos agriculteurs, mais attention de ne pas oublier les transformateurs et la grande distribution qui ont un rôle important à jouer."

Les modes de consommations vont évoluer durablement ?

"Quand on a voté la loi Egalim, on avait mis en avant les circuits courts et la consommation locale. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le fait de pouvoir acheter chez les producteurs locaux, dans des drives, c'est préférer des produits locaux à des produits importés. J'espère que derrière, nous pourrons soutenir nos marchés de producteurs locaux et permettre aux gens d'avoir une alimentation plus sûre, plus saine et plus durable."