Normandie. La région au premier plan pour la fabrication de filtres respiratoires

Le groupe français Segula-Technologies basé à Nanterre et le Britannique Intersurgical, spécialiste des dispositifs médicaux pour l'assistance respiratoire, s'associent pour fabriquer 300 000 filtres respiratoires par semaine, à partir de fin avril.

Ces filtres seront destinés pour moitié à la France, le reste pour le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et le Japon, annoncent nos confrères de L'Usine-Nouvelle. Le bureau d'études est à Caen, avec un réseau de fournisseurs normands de l'injection plastique qui travaillent habituellement pour l'automobile, comme Axindus à Louvigny (Calvados) et Orne-Plastics à l'Aigle (Orne). L'assemblage et le test des filtres seront effectués par Alliansys à Honfleur (Calvados).