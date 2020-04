Rouen. La Foire encore reportée et deux événements annulés au Parc-expo

Prévue en mars puis reportée en juin, la Foire internationale de Rouen se tiendra finalement du 4 au 13 septembre, au Parc-expo.

Le changement de date, lié à l'annonce de l'interdiction des grands rassemblements jusqu'à la mi-juillet, a été annoncé ce jeudi 16 avril par Rouen expo événements, organisateur de ce rendez-vous annuel. Le thème de cette édition reste Tokyo. La Foire de Rouen attire environ 120 000 visiteurs durant les dix jours d'animations.

À noter également, deux annulations dans les événements du Parc-expo : l'édition d'automne des Puces rouennaises (11-13 septembre) et le salon Habitat (2-4 octobre), pour qui le rendez-vous est donné en 2021.

Calendrier des événements :

• Foire de Rouen : 4 au 13 septembre

• Auto Moto Rétro : 19 et 20 septembre

• Salon de l'Auto : 25, 26, 27 septembre

• Creativa : 2 au 4 octobre

• Beerdays : 2 au 4 octobre

• Master du camping-car PHL : 8 au 12 octobre

• Salon CE : 15 et 16 octobre

• Fêno : 23, 24 et 25 octobre

• Eros Expo : 31 octobre au 1er novembre

• Emmaus : 1er novembre

• Salon Gourmand : 6 au 8 novembre

• Salon Baby : 7 et 8 novembre