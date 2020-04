Covid-19. Normandie impressionniste, "un mammouth" difficile à reporter

C'est un rendez-vous qui est attendu : la quatrième édition du festival Normandie impressionniste. L'événement devait démarrer le vendredi 3 avril et s'étendre jusqu'en septembre. Sauf que le confinement, l'annulation des grands rassemblements jusqu'à la mi-juillet et l'incertitude quant à la date de réouverture des lieux culturels sont venus contrarier le programme initial.

Report espéré en juillet

"Ça fait trois ans que je travaille dessus, j'aimerais quand même que tout ça puisse voir le jour", explique Philippe Piguet, le commissaire général du festival Normandie impressionniste. De son côté, la direction confirme étudier un report à partir du mois de juillet et avec une possibilité de prolonger l'événement jusqu'à la fin de l'année. Une réunion est prévue d'ici la semaine prochaine pour acter les dates avec l'ensemble des partenaires.

"Nous sommes dans une situation expectative quant aux événements actuels mais nous ne sommes pas inactifs, poursuit Philippe Piguet. Nous essayons de faire vivre l'idée du festival, mentalement, de tendre la corde, avec un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux et en newsletter." Le but du festival étant de continuer à entretenir le lien avec le public pour que l'événement soit une réussite avec ses 500 expositions et animations culturelles attendues.

"C'est une grosse affaire, il y a énormément de partenaires entre les différents musées, centres d'art, festivals de musique, centre de chorégraphie, l'opéra, les structures scolaires aussi. C'est un mammouth, le festival", conclut Philippe Piguet.