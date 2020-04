Angerville-la-Martel. Confinement : le couple Friant espère retrouver la scène en septembre

Le monde de la culture souffre en cette période de confinement. Tous les concerts, spectacles, festivals et autres sont annulés au moins jusqu'à mi-juillet. De quoi perturber toute une économie et des vies d'artistes. Dans le pays de Caux, Sabrina et Freddy Friant animent au son de l'accordéon bals musettes et soirées dansantes depuis une vingtaine d'années.

Le couple assure plus de 300 concerts par an. Depuis mi-mars plus rien et le couple sait qu'il ne pourra pas reprendre avant septembre. Leur agenda entre septembre et décembre est pour l'instant plein, mais ils enregistrent déjà des annulations. De quoi inquiéter Sabrina et Freddy Friant, notamment sur le point financier. Ils tentent de riposter.

Pendant ce confinement, Freddy compose. Il a écrit une chanson pour remercier tous ceux qui continuent à travailler. Cette période sans concert est l'occasion de penser à un nouvel album. Il se rapproche également des diffuseurs, type radios, pour que ses titres soient joués et rapportent un peu de droits Sacem.