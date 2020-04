Bolbec. Une reprise en septembre pour les acteurs de la Compagnie Conquérante

La culture à l'épreuve du Covid-19. Les festivals et autres grands événements s'annulent les uns après les autres. À un niveau plus local, les difficultés sont les mêmes. À Bolbec, la Compagnie Conquérante compte 102 bénévoles et produit tout au long de l'année des pièces de théâtre et des concerts (33 productions depuis 2011).

Le lancement de la dernière pièce, Le journal d'Anne Frank, était prévu le mardi 31 mars. Il aura finalement lieu en novembre. Le confinement perturbe le travail des comédiens amateurs, pour qui la reprise des répétitions n'est pas prévue avant septembre. L'aspect financier commence également à inquiéter, la vente des tickets venant habituellement compléter la subvention de la mairie.