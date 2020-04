Alençon. Coronavirus : la presse écrite en souffrance

Pour vous tenir au courant de l'évolution du coronavirus, évidemment vous écoutez la radio, vous regardez la télé, vous allez sur Internet. Mais achetez-vous aussi des journaux ? La difficulté, en plein confinement, est évidemment d'abord qu'il faut sortir de chez soi pour aller les acheter… Alors, comment fonctionne une Maison de la Presse en pleine épidémie de Covid-19 ? C'est la question posée à Marie-Sophie Brard. Avec son mari, elle gère celle qui est située face à la basilique d'Alençon. Son constat est sans appel : " 70 % de baisse du chiffre d'affaires. Les personnes plutôt âgées achètent quelques journaux, les plus jeunes achètent des revues, y compris pour les enfants." Avec, en plus du drame économique, "la difficulté de gérer les clients, très agressifs au début, même si au fil du temps ils se sont assagis". Quant à l'ouverture pour maintenir le rôle d'information de la presse écrite, "c'est du volontariat, on n'a aucune obligation, même si l'État nous a demandé de rester si possible ouverts, pour une continuité de service ; mais il n'y a pas que la presse, il y a aussi les timbres et surtout le tabac… "