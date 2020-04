Fécamp. Organisation de la collecte des déchets pour lundi de Pâques

L'Agglomération Fécamp Caux Littoral rappelle les conditions de la collecte des déchets ménagers pour ce lundi 13 avril (Pâques), l'organisation actuelle du service étant modifiée en raison du Covid-19.

Les collectes de tri sélectif (jaune) sont maintenues à Contremoulins et Toussaint. Les collectes d'ordures ménagères (gris) sont maintenues à Fécamp, Saint-Léonard et Yport. Elles sont en revanche annulées à Ecretteville-sur-Mer, Saint-Pierre-en-Port, Sainte-Hélène-Bondeville et Sassetot-le-Mauconduit. Pour ces communes, la collecte se fera le lundi d'après, le lundi 20 avril.

Attention, pour toutes les collectes, il faut penser à sortir ses bacs la veille au soir.