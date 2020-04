Normandie. Participez à une étude universitaire sur l'impact du confinement sur nos vies

C'est indéniable, le confinement imposé par la crise sanitaire du Covid-19 impacte nos vies et changera peut-être plus profondément nos habitudes. Il fait en tout cas déjà l'objet d'une consultation nationale baptisée CORTE (CORonavirus Territoires Espaces). Géographie, économie, aménagement, sciences de gestion... Une quinzaine de chercheurs en sciences humaines et sociales, formant un groupe pluri-disciplinaire, y prend part. Ils sont issus notamment de l'Ecole de Management de Normandie et de l'université du Havre.

"Apporter des réponses scientifiques"

Leur étude s'appuiera notamment sur les résultats d'un questionnaire lancé mardi 31 mars sur les réseaux sociaux. "Il s'intéresse à la façon dont le confinement modifie nos pratiques sociales et spatiales", indique Sébastien Bourdin, géographe et doyen de l'EM Normandie. Les internautes sont interrogés sur leur perception du virus, leur lieu de confinement, leurs habitudes pour aller travailler ou faire leur courses avant et pendant cette période... "Aujourd'hui, dans les villes, c'est un peu 'Walking Dead', l'impact du confinement se voit, explique Sébastien Bourdin. L'idée de ce type d'étude est d'apporter des réponses scientifiques à ce que l'on peut observer."

Des questions portent aussi sur l'après : ai-je envie de me rapprocher davantage de ma famille ? De changer de métier ? De faire mes courses plus près de chez moi ? "Peut-être qu'à vif on va dire 'oui je compte changer'. L'histoire nous montre que l'on a parfois la mémoire courte", poursuit le chercheur.

L'objectif est de diffuser largement les résultats de l'enquête, y compris auprès des décisionnaires, pour "apporter des préconisations sur ce type d'événement, dont on pense que ce ne sera pas le dernier. Autant s'y préparer au mieux."

Le questionnaire est accessible à toutes les personnes majeures, à cette adresse. Il doit être traduit également en anglais, espagnol et italien. En une première matinée, 1 200 personnes y avaient déjà répondu.