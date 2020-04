Granville. Le footballeur Sullivan Martinet chante durant le confinement

Sullivan Martinet est entré dans le cœur des supporters granvillais un après-midi de Coupe de France, le dimanche 7 janvier 2018, sur la pelouse du Stade Louis-Dior. A la 93e minute, l'attaquant de l'US Granville inscrivait le but égalisateur des siens face aux Girondins de Bordeaux.

Formé à Guingamp, le buteur aux cheveux longs est également musicien à ses heures perdues. Entre deux séances de renforcement musculaire, il laisse ses doigts aller sur les cordes de sa guitare…

Sullivan Martinet a récemment publié sur sa page Facebook une reprise de Tones and I. Guitare-voix, lumière tamisée, il offre de nouvelles couleurs à un des hits du moment, et nous emporte comme il a su emporter la tribune sur son but du 7 janvier 2018.