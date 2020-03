Insolite. À Paris, les voisins jouent à Questions… pour un Balcon !

À Paris, on n'a pas de jardin, mais on a des idées… Et surtout de l'humour. Noam Cartozo, comédien, a décidé de convier ses voisins à un jeu, chaque soir. Son nom : Questions pour un Balcon.

Le principe est très simple, Noam Cartozo enfile le costume de Samuel Etienne et pose des questions à ses voisins, répartis en deux équipes, les chiffres pairs et les chiffres impairs, en fonction de leur adresse. Culture générale, sport, géographie, comme dans le jeu de France Télévision, les questions valent plus ou moins de points, en fonction de leur difficulté.

Les vidéos du jeune comédien affolent les compteurs et cumulent à plus de 1 million de vues pour chaque partie. L'histoire ne dit pas encore qui remportera la partie.