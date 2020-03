Confinement. L'écho des réseaux #7 : les contenus qui font du bien

Pour cette septième édition de l'écho des réseaux, l'Internet mondial est en ébullition : près d'un tiers de la population mondiale est confiné. Nous resterons malgré tout un peu en Normandie, mais pas seulement !

La marque normande Heula, connue pour ses dessins humoristiques, a décidé de dédier une planche aux hommes et femmes en première ligne pour faire face à l'épidémie.

L'humoriste Florent Peyre détourne les chansons les plus populaires de Disney, de Hakuna Matata au plus récent Libéré, délivré, en cette période de confinement.

Avec le confinement, toutes les cérémonies de mariages sont annulées. Ce couple, dont le mariage a été annulé explique qu'ils disposaient de "115 lapins en chocolat comme dragées". Découvrez ce qu'ils en ont fait.

So our wedding has been postponed for obvious reasons and we had 115 chocolate Lindt bunnies as wedding favours - time for a bunny wedding of course! #CoronavirusLockdown #lindt #COVID19 #wedding pic.twitter.com/wELsXWS6Lc