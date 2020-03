Alençon. Mouvement Hip-Hop organise une seconde édition de battle virtuelle

Alors que chacun reste confiné face à l'épidémie du Covid-19 : presque 3 500, c'est le nombre de connexions sur la première édition de la battle de hip-hop virtuelle diffusée en direct le vendredi 20 mars, depuis Alençon, par l'association Mouvement Hip-Hop.

Face à ce succès, les organisateurs vont remettre ça pour une seconde édition, ce vendredi 27 mars à 15 heures, et on nous promet un show "plus conséquent et plus qualitatif", avec des "special guests" !