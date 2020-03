Anglo-normandes. Confinement décrété à Guernesey, pas à Jersey

Comme la France, l'île anglo-normande de Guernesey a mis en place le confinement de la population, depuis ce mercredi 25 mars à minuit et pour au moins deux semaines. "Ces mesures introduisent la privation la plus profonde des libertés individuelles depuis la Seconde Guerre mondiale (...) mais je suis absolument certain que c'est la bonne chose à faire pour protéger notre communauté", a déclaré le député Gavin St Pier.

Cette décision fait suite à plusieurs tests positifs de coronavirus sur l'île. Comme les Normands, les habitants de Guernesey sont donc invités à rester chez eux, à pratiquer le télétravail quand ils le peuvent. Ils ont le droit à deux heures d'exercice par jour maximum (marche, vélo, course et même natation ou autre activité aquatique). Les magasins sont fermés et les rassemblements interdits.

Aurigny et Serk ont aussi pris des mesures de confinement.

En revanche, l'île de Jersey, la plus peuplée, a choisi de ne pas mettre en place des mesures de confinement pour le moment, mais n'exclut pas d'en instaurer selon l'évolution médicale. En imposant ces mesures trop tôt, "nous condamnerions peut-être certains insulaires à une mort évitable", estime le sénateur John Le Fondré dans une lettre à la population.