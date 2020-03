Le Havre. Coronavirus : la maison du don reste ouverte

C'est une activité vitale et indispensable pour le soin des malades. Malgré les différentes mesures de confinement en application depuis le mardi 17 mars, les collectes de sang sont maintenues dans les endroits qui continuent de pouvoir accueillir les donneurs, comme les communes."La mairie de Criquetot-l'Esneval va bien assurer et organiser celle du vendredi 20 mars. Il y a aussi des villes, qui attendent un avis favorable du préfet afin de pouvoir nous recevoir", indique Anne Dero, médecin responsable des prélèvements de sang, de plasma et de plaquettes sur la Haute-Normandie pour le compte de l'EFS. Les sites fixes comme les maisons du don du Havre et de Bois-Guillaume restent également ouverts. En revanche, pas de collecte dans les établissements d'enseignement, qui sont fermés depuis le lundi 16 mars. Même chose dans les entreprises, qui ont par exemple mis en place le télétravail. Des entreprises qui, d'ordinaire, accueillent l'Établissement français du sang.

Rassurez-vous. Vous ne risquez pas d'être sanctionné par les forces de l'ordre entre votre domicile et la maison du don. "Nous nous mettons en contact avec les donneurs pour leur dire qu'ils peuvent utiliser l'attestation de déplacement dérogatoire", explique Anne Dero.

