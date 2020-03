Caen. Des idées balades en plein air

Dans ce contexte particulier, de nombreux événements sont annulés pour éviter la propagation du coronavirus. Nous vous proposons de (re)découvrir les lieux incontournables de la ville, pour se balader en famille ou entre amis.

• La Promenade de la Paix

En 2014, Ouistreham a accueilli la cérémonie du 70e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie.

À la suite de cet événement, la Ville a décidé de créer une Promenade de la Paix sur la plage, lieu où s'est déroulée la cérémonie et où 25 chefs d'État et de gouvernement et 900 vétérans ont été réunis. Faite de planches, cette promenade est un moyen de se souvenir de ceux qui se sont battus pour la paix.

En marchant depuis l'esplanade Lofi, on peut aller jusqu'au poste de secours n°1 à l'entrée de la plage, jusqu'au poste de secours n°2 en partant vers l'ouest et jusqu'au monument commémoratif du 70e anniversaire du Débarquement en partant vers l'est.

L'ancienne promenade en béton a été remplacée par une promenade faite en planches de bois. Cette promenade est devenue un lieu incontournable de la ville, avec ses premières planches installées en juin 2016. La Promenade de la Paix a été terminée en 2019.

• Une balade à vélo sur la voie verte

Cette voie verte est aménagée le long du canal maritime, entre Ouistreham et Caen. Depuis Caen, elle permet de rejoindre à pied, à vélo ou en roller, les bords de mer et sa plage. La voie verte proprement dite débute sur la commune d'Hérouville-Saint-Clair, sous le grand Viaduc de Calix qui enjambe l'Orne et le canal. Avant le pont de Bénouville, Pegasus Bridge, l'un des premiers sites libérés lors du Débarquement, on admirera sur la gauche le château, œuvre de Ledoux, architecte des salines d'Arc et Senans. La voie vrte débouche sur le quai Charcot, à l'entrée de Ouistreham.

• Cap vers la forêt de Grimbosq

Certains Caennais la désignent comme l'endroit, la réserve naturelle où il faut absolument aller : la forêt de Grimbosq. Située 15 km au sud de Caen, il est possible d'y accéder en voiture, à pied ou même à vélo, en suivant la voie verte de la Suisse Normande. Sur place : quatre sentiers pédagogiques n'attendent que ses marcheurs. Pour les plus sportifs, la forêt de Grimbosq possède trois circuits pédestres (de 1 h 30 à 3 heures).

• La Colline aux oiseaux, endroit nature par excellence

Située au nord-ouest de Caen, la Colline aux oiseaux est le lieu idéal pour flâner en plaine nature sur plus de 17 hectares. Que ce soit seul, entre amis ou en famille, il y a des activités pour tous. Les plus jeunes pourront se glisser dans le labyrinthe d'ifs et de buis ou jouer dans l'aire de jeux aménagée.

Les plus courageux graviront la colline pour découvrir, au sommet, la ferme où les animaux normands sont rois. Une fois en haut, la vue se dégage sur la ville, offrant un superbe panorama. Chaque année, 380 000 visiteurs s'offrent cette parenthèse nature.