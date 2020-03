Cherbourg-en-Cotentin. Découvrez l'Inde avec Bollywood time à la salle Chantereyne

Durant deux jours, de nombreux ateliers sont ouverts au public à la salle Chantereyne de Cherbourg-en-Cotentin.

Conférence " La beauté de la peau se trouve dans la cuisine "

Comprendre la peau selon les principes de l'ayurvéda afin d'en prendre soin, simplement et sainement. Pour sauver sa peau sans se ruiner.

Contes pour enfants

Lecture et mise en scène du conte indien RISHIMA, reine de Bollywood

Yoga et Pranayama

Initiation de Hatha & Ashtanga Yoga de Pranayama & philosophie indienne. Elle vous propose de travailler sur l'ancrage, grâce au mélange des Asanas, du Pranayama et de médiation, afin de vous permettre de vivre cette journée ou ce week-end indien pleinement, ou tout simplement vous reconnecter à vous-même.

Stages de danses animés par Anjali Mudra

Stage de Bharatanatyam

Stage de Bollywood

Stage de Fusion

Tarifs :

• 1 stage : 25 € ;

• forfait ½ journée : 40 € ;

• forfait week-end : 65 €

Méditation de pleine conscience

La méditation est un entraînement du corps et de l'esprit qui a pour but de développer des qualités telles que l'amour altruiste et l'attention, ainsi qu'une compréhension juste de la réalité. Les bienfaits de la méditation, plus précisément de "l'entraînement de l'esprit", ont été abondamment étudiés par les psychologues et les spécialistes des neurosciences.

Art-thérapie par les mandalas

Venez découvrir l'histoire du mandala, sa signification et son pouvoir relaxant. Estelle, intervenante de l'association, vous aidera à booster votre créativité et vous accompagnera dans la construction de votre mandala. Vous pourrez lui donner vos intentions et l'animer de vos couleurs, de votre personnalité. Moment de détente et de bien-être garanti.

Danse intime ayurvédique

Initiation à un ensemble de gestes coordonnés, une danse intime adaptée à chacune d'entre nous. Accessible et bénéfique, quels que soientt la silhouette, le poids et l'âge. Tout à la fois doux et tonifiant, relaxant et dynamisant ce soin personnel s'adresse à votre beauté, votre santé et votre bien-être, pour toute votre vie. Prévoir une tenue souple mais près du corps, des chaussettes et un tapis de sol si vous en avez un.

Power yoga

Initiation au power yoga, yoga dynamique praticable par tous. Séance composée d'un échauffement, de postures de yoga dynamiques de travail du périnée et d'un temps d'étirement et de relaxation.

Un marché indien avec de nombreux exposants durera tout le week-end. Ne manquez pas non plus le grand spectacle de danse le samedi soir, à 20 h 30.

Écoutez Marie Linossier, trésorière de l'association Marakanda, nous présenter ce week-end exotique :

Rendez-vous les samedi 14 et dimanche 15 mars à partir de 10 heures, au hall 5 de l'espace Chantereyne de Cherbourg-en-Cotentin. Les inscriptions aux ateliers se font sur helloasso.com.

Retrouvez toutes les infos sur marakanda.e-monsite.com et Facebook.