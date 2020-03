Caen. Maison connectée, dernière innovation : domotique, où en est-on ?

Maisons intelligentes ou maisons connectées, aujourd'hui, on peut pratiquement tout contrôler depuis son smartphone ou sa tablette : frigo, volets, chauffage, alarme de sécurité, télévision… quelles sont les dernières innovations en matière de domotique ?

Matthieu Nauleau, fondateur de Normandie Home Connect à Caen, conseille, fournit et pose le matériel de domotique. Il nous éclaire sur les dernières innovations en la matière. "Tout ce qui est relié électriquement peut se piloter." La domotique peut s'utiliser pour un simple confort, mais pas seulement. "Aujourd'hui, une des nouveautés est le contrôle vocal des appareils, grâce à une application adaptée ou une enceinte. C'est très utile pour les personnes en situation de handicap, elles retrouvent une grande partie de leur autonomie."

Un chauffage intelligent

Des innovations sont également faites dans les domaines où la domotique est très utilisée, à savoir la sécurité et le chauffage : "ce sont deux choses pour lesquelles les gens s'équipent en domotique puisque la sécurité est primordiale pour les gens et au niveau du chauffage cela permet de faire des économies." Pour ce qui est de la sécurité, les alarmes peuvent "reconnaître les habitants à l'intérieur d'une maison ou une voiture et des animaux à l'extérieur". Certaines peuvent également garder un historique et permettre d'exporter les vidéos, "pour les transmettre aux forces de l'ordre, si besoin". En matière de chauffage, plus besoin de le régler. "Certains chauffages disposent de thermostats intelligents. Pendant deux à trois semaines, une lentille détecte et analyse le mouvement durant la journée. Grâce à ça, il sait quand se déclencher et s'éteindre en fonction des habitudes de vies." La domotique ne cesse d'évoluer et "est accessible à tous", tient à rappeler Matthieu Nauleau.