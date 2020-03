Caen. Tennis de Table (Pro A). Caen bat Istres et fait un grand pas vers le maintien

Après la victoire renversante des Caennais vendredi dernier contre Saint-Denis (3-2), les joueurs de Xavier Renouvin avaient une grande occasion de distancer son adversaire du soir, Istres, actuel neuvième, dans la course au maintien en Pro A.

Les Calvadosiens ont fait mieux que gagner. Grâce à leur victoire 3-0 contre les Provençaux, ils ont pu prendre 8 points d'avance sur ces derniers, privés de points sur la rencontre.

Le match

Comme souvent, Niagol Stoyanov a eu l'honneur de commencer la rencontre, opposé à Enzo Angles. Entreprenant dans le jeu, l'Italien a gagné les deux premiers sets sans trop de marge, avant de faire la différence sur l'Istréen dans le troisième set (11-8, 11-9, 11-4).

Ensuite, Stéphane Ouaiche a eu l'occasion de doubler la mise contre le Suédois Hampus Nordberg, actuellement en forme. Très engagé dans le jeu, le joueur Caennais a très vite pris l'avantage, avec deux sets d'avance (11-7, 11-5). Après une réaction du visiteur (9-11), le local a finalement fait la différence dans le quatrième set (11-5). Caen mène alors 2-0 et se trouve en position très favorable pour gagner, et qui plus est distancer son adversaire.

"Une semaine parfaite" selon Bertrand Arcil, président du Caen TTC

À la reprise, Antoine Hachard a alors eu la possibilité d'achever la rencontre, en cas de victoire contre le Dominicain Jiaji Wu Zhang. Le Calvadosien n'a pas manqué l'occasion pour prendre l'avantage. Au cours d'un duel très maîtrisé, le joueur du Caen TTC a pu conclure cette rencontre (11-7, 11-8, 11-7).

Comme a pu le confier le président du Caen TTC après la rencontre, cette semaine a été parfaite d'un point de vue sportif, en prenant huit points d'avance sur les deux derniers, ce qui leur offre un petit confort en vue du maintien en Pro A.

Victoire d'Antoine Hachard sur Jiaji Wu Zhang en 3 sets qui permet de sceller la victoire Caennaise sur Istres@CaenTTC 3 - @IstresTT 0

Caen prend 8 points d'avance sur son adversaire du soir#Caen #Normandie #calvados #ProA pic.twitter.com/2PNarj2feG — Mathieu Marie (@MathieuMarie2) March 10, 2020

Les réactions

La fiche technique

Caen - Istres : 3-0. 400 spectateurs.

N.Stoyanov (n°26) bat E.Angles (n°36) 3-0 (11-8, 11-9, 11-4)

S.Ouaiche (n°27) bat H.Nordberg (n°29) 3-1 (11-7, 11-5, 9-11, 11-5)

A.Hachard (n°21) bat J. Wu Zhang (n°32) 3-0 (11-7, 11-8, 11-7)

Prochain rendez-vous

Les Caennais se déplaceront à Villeneuve-sur-Lot mardi 31 mars à 19h30, pour le compte de la 14ème journée de Pro A.